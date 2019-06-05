Зеленский предложит олигархам инвестировать в Донбасс. Новости

Президент Владимир Зеленский в июне намерен встретиться с представителями крупного бизнеса и предложить им инвестировать в Донбасс. Об этом он заявил сегодня, 5 июня, в эфире телеканала «1+1».

«С большим бизнесом мы собираемся встретиться, это будет в июне и будем говорить о развитии Донбасса, потому что у нас есть план, мы хотим предложить бизнесу инвестировать в Донбасс, именно в инфраструктуру Донбасса, потому что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заниматься», – сказал президент.

Глава государства сообщил, что поочередно встречается с представителями крупного бизнеса. «Можем их называть олигархами. Встречался с Пинчуком. Встречался с ... их не так много, вы видете, кто-то еще приезжал к нам, уже не помню. Но некоторые политики приезжали, они тоже олигархи, но не будем говорить о них», – добавил Зеленский.

Он уточнил, что с Виктором Пинчуком приезжал для того, чтобы обсудить назначение экс-президента Леонида Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «1+1»