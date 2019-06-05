Украина должна продолжить свое движение в Евросоюз, – Зеленский. Новости

Украина должна продолжить свое движение в Европейский Союз, а для этого необходимо проведение внутренних реформ. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 5 мая, в ходе брифинга в Брюсселе, который транслировали центральные украинские телеканалы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Для меня очень символично и очень важно, что мой первый зарубежный визит состоялся именно в Брюссель, что встречаюсь с друзьями и партнерами», – сказал он.

«По итогам моих встреч могу уверенно сказать, что Европейский Союз останется надежным партнером Украины на пути создания новых историй успеха. Европейская интеграция – это прежде всего обеспечение системных внутренних изменений в стране, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС», – продолжил Зеленский.

Президент подчеркнул: «Европейская интеграция – это гарантия независимости Украинского государства. Это гарантия благополучия украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста».

«Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашей стране», – заявил глава государства.

Читайте также: