Украина должна продолжить свое движение в Евросоюз, – Зеленский. Новости

Украина должна продолжить свое движение в Европейский Союз, а для этого необходимо проведение внутренних реформ. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 5 мая, в ходе брифинга в Брюсселе, который транслировали центральные украинские телеканалы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Для меня очень символично и очень важно, что мой первый зарубежный визит состоялся именно в Брюссель, что встречаюсь с друзьями и партнерами», – сказал он.
«По итогам моих встреч могу уверенно сказать, что Европейский Союз останется надежным партнером Украины на пути создания новых историй успеха. Европейская интеграция – это прежде всего обеспечение системных внутренних изменений в стране, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об Ассоциации между Украиной и ЕС», – продолжил Зеленский.
Президент подчеркнул: «Европейская интеграция – это гарантия независимости Украинского государства. Это гарантия благополучия украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста».
«Я вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в нашей стране», – заявил глава государства.
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