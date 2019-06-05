Коррупция и Донбасс: Зеленский в ЕС озвучил приоритеты в политике. Новости

Среди главных приоритетов украинских властей – перезагрузка политической системы Украины, борьба с коррупцией и мир на Донбассе. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 5 мая, в ходе брифинга в Брюсселе, который транслировали центральные украинские телеканалы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Инициированные мною досрочные выборы в Верховную Раду Украины призваны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, системы, которая пропитана коррупцией. Поэтому отдельным чрезвычайно важным направлением нашей и моей лично работы будет именно активизация борьбы с коррупцией, обеспечение эффективной работы антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления», – сказал он.
По его словам, среди своих приоритетных заданий президент Украины ставит следующие: «Противодействие российской агрессии и консолидация международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины».
Глава государства сообщил, что он проинформировал сегодня президента Европейского Совета Дональда Туска и других международных партнеров о продолжающейся российской агрессии на Донбассе и в Крыму. «Поблагодарил за неизменную позицию ЕС в поддержку Украины и призвал к дальнейшей консолидации международных усилий и усилению санкционного давления [на РФ], чтобы вернуть мир в Украину. Это моя главная миссия», – заявил Зеленский.
Он добавил, что обсудил с международными партнерами вопросы освобождения из плена России украинских моряков и улучшение жизни для людей, проживающих на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и Крыма.
Президент также подчеркнул, что Украина должна продолжить свое движение в Европейский Союз, а для этого необходимо проведение внутренних реформ.
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