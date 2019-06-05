Гройсман попросил Зеленского уволить главу Донецкой облгосадминистрации. Новости

Кабинет министров вносит президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении ряда председателей областных государственных администраций. Об этом на заседании правительства 5 июня сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет « Украинская правда » .

«Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций и ожидаем, что Администрация президента совместно с секретариатом Кабинета министров проработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно. В областях должны быть ответственные управленцы», – сказал премьер.

«Закон предусматривает, что здесь есть объединенная процедура: согласование правительством и назначение президентом, поэтому мы как можно скорее проведем всю подготовительную работу. Соответствующие поручения секретариата Кабинета министров и министру Кабмина я предоставил», – добавил Гройсман.

Фамилии губернаторов при этом премьер не назвал.

Чиновники объяснили, что временно обязанности руководителей областей будут выполнять действующие заместители председателей ОГА.

В свою очередь министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил УП, что правительство утвердило представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций и подаст соответствующие представления президенту. «Сейчас перед нами стоит общая задача как можно быстрее найти профессиональных управленцев, которые будут нести ответственность за регион», – сказал Саенко.