Зеленский: Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Новости

Членство Украины в Европейском Союзе приведет к краху имперского проекта России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Европейского совета Дональдом Туском сегодня, 5 июня, сообщает Администрация президента в Твиттере.

«Украина в ЕС – это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», – сказал Зеленский.

Глава государства уверен, что европейская интеграция гарантирует Украине независимость и благосостояние украинцев, ускорит экономический рост.