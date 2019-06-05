Зеленский и Туск договорились о проведении саммита «Украина – ЕС». Новости

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском о проведении саммита «Украина – ЕС» в Киеве 8 июля. Как сообщают «Донецкие новости», об этом политики заявили сегодня, 5 мая, в ходе совместного брифинга в Брюсселе, который транслировали центральные украинские телеканалы.

«Мы договорились провести саммит, как это было запланировано. И мы договорились оставаться в тесном контакте с президентом Украины», – сказал Туск.

«Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Не может быть Европы без Украины. Господин президент, Украина может полагаться на Европейский Союз. Как всегда. Мы оставались и остаемся вашим лучшим другом», – добавил президент Европейского Совета.

Готовность провести саммит в Киеве подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский: «8 июля этого года я буду рад приветствовать вас и всех наших европейских партнеров на саммите "Украина – ЕС". Это будет важный повод дать новый мощный импульс для развития наших отношений».

«По итогам встречи мы пришли к выводу, что не только Украине нужен Европейский Союз, как гарант ее успеха как независимого и состоятельного государства, но и Европейскому Союзу нужна Украина – демократичная, дружная, стабильная, сильная», – подчеркнул Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина должна продолжить свое движение в Европейский Союз, а для этого необходимо проведение внутренних реформ.

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