Размыты огороды и дороги, поврежден мост: Новотроицкое оказалось в «водяной ловушке» (Фото). Новости

Поселок Новотроицкое (Волновахский р-н, Донецкая обл.) из-за непогоды оказался в «водяной ловушке». Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба Волновахской райгосадминистрации.

«В ночь с 3 на 4 июня в результате аномального ливня пострадало пгт. Новотроицкое. Подтоплены домохозяйства, размыты огороды и дороги», – говорится в сообщении.

Кроме того, разрушения претерпел и мост по автотрассе «Донецк – Мариуполь».

Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба Волновахской РГА

На месте происшествия работают бригады Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Во время рабочей поездки глава РГА Дмитрий Такаджи осмотрел состояние повреждений и провел совещание с председателем поселкового совета Александром Ворожбитом и представителями ГСЧС.

Так, на завтра, 6 июня, запланировано проведение совещания по ликвидации последствий стихии.

Как сообщалось ранее, в Торецке и Славянске (Донецкая обл.) из-за дождей подтопило несколько улиц.

Читайте также: