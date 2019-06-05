В Мариуполе водитель, совершивший смертельное ДТП, пойдет под суд. Новости

В Мариуполе будут судить 24-летнего местного жителя за ДТП, в котором погибла молодая девушка. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, авария произошла 20 февраля 2019 года.

«Водитель автомобиля "ВАЗ", находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по одной из улиц в Центральном районе г. Мариуполя, не справился с управлением и совершил наезд на бетонные блоки, которые находились на обочине. В результате столкновения с бетонным препятствием "Жигули" перевернулись и 22-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении, получила травмы, не совместимые с жизнью», – говорится в сообщении.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины направлен в суд. К обвиняемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет или без такового.

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