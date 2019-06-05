Самое мощное строительство новой колеи: Как модернизируют ж/д ветку «Волноваха – Камыш-Заря» (Фото). Новости

В Донецкой области продолжается модернизация стратегической железнодорожной ветки «Волноваха – Камыш-Заря». Об этом сегодня, 5 июня, на своей странице в Facebook сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Эти фото – с модернизации стратегической железнодорожной ветки Волноваха – Камыш-Заря. В Донецкой области продолжается самое мощное строительство новой колеи во времена независимой истории Украины», – написал он.

По словам Кравцова, она станет полностью двухколейной. Для того, чтобы построить 1 км пути – нужно около 10 млн грн и работа десятков путейцев. Железнодорожники построили уже 26,9 км колеи, в планах – еще 7.

«Работы продолжались несколько лет. Мариупольское направление для железной дороги – одно из самых напряженных. Наша задача – чтобы бесперебойно курсировали пассажирские, пригородные и грузовые поезда. С этим справляемся. Более того, модернизация позволила "Укрзализныце" запустить в этом году еще один пассажирский поезд на Мариуполь. Он преодолевает скорость на 2 часа быстрее других», – рассказал Кравцов.

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