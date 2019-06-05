Светник из США поможет Украине реформировать «Укроборонпром». Новости

Украина заинтересована в эффективности и прозрачности военно-промышленного комплекса. И здесь важно сочетание украинских усилий и опыта стратегического партнера – США. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с Старшим советником США по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса Украины Дональдом Винтером, сообщает пресс-служба Кабмина.

Винтер, в прошлом министр военно-морских сил США и руководитель оборонительных и аэрокосмических предприятий, имеет необходимый опыт и возможность способствовать принятию решений по активизации двустороннего военно-технического сотрудничества и размещения заказов на украинских оборонных предприятиях. Он назначен на должность Старшего советника 28 мая в рамках активного сотрудничества Пентагона с украинским оборонным ведомством. Одним из его стратегических задач является всесторонняя помощь в реформировании государственного концерна «Укроборонпром».

Отмечатеся, что это уже второй визит чиновника в Украину. Первый, ознакомительный, состоялся в феврале текущего года. Теперь по плану должны состояться более предметные переговоры, прежде всего с членами правительства, руководством «Укроборонпрома» и руководством ряда украинских предприятий, входящих в концерн.

«Без сомнения у вас важная роль, и мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия, знания и опыт, чтобы сделать украинский ВПК максимально эффективным», – сказал Владимир Гройсман.

«Я очень рад быть в Украине. У меня важная задача. И для меня честь оказывать содействие тем, кто сейчас на переднем крае и сдерживает агрессию. Надеюсь, я смогу использовать свой опыт, а это 45 лет работы на разных должностях, чтобы давать советы для развития и реформирования оборонного сектора Украины», – отметил Дональд Винтер.