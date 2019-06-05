Жительница Краматорска умерла от отравления грибами. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) местная жительница умерла от отравления дикорастущими грибами. Об этом сообщила заведующая отделением организации санитарно-гигиенических исследований Краматорского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ Украины» Надежда Жолудь.

По ее словам, 79-летняя краматорчанка умерла через 2 суток после госпитализации в лечебном учреждении.

При этом, несмотря на то, что еще не начался сезон массового сбора грибов, с диагнозом «отравление грибами» в этом году в Краматорчке официально обратились 2 человека.

В 2018 году в Донецкой области зарегистрировано 6 случаев отравлений грибами, в том числе в Краматорске – 2 случая. В результате пострадало 10 человек, 2 человека умерло.

Источник: Восточный проект