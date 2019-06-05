Прекращение огня и обмен пленными: Кучма рассказал о переговорах по Донбассу. Новости

В Минске впервые за полтора месяца состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Как заявил журналистам по итогам заседания глава украинской делегации Леонид Кучма, все заседания рабочих подгрупп прошли в конструктивном русле и участники не докладывали о принципиальных разногласиях, пишет « Радио Свобода ».

«Тон дискуссии был совсем другой, чем прежде. Это меня радует. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Это прежде всего. Президент действительно хочет, чтобы был мир в этом регионе. С соответствующим приказом я сюда приехал и на заседании ТКГ выразил те пожелания, которые я услышал от президента, и которые я знаю хорошо сам. Все услышали, что украинская сторона хочет решать эти проблемы», – сказал Кучма.

Он отметил, что все участники заседания ТКГ «хотели найти решение». «А проблемы старые, только за это время они стали более болезненными», – добавил он.

Такими проблемами, по словам Кучмы, является прекращение огня и обмен пленными. Сегодня также обсуждалась судьба пленных моряков, добавил он.

Что касается режима тишины, то стороны договорились расписать механизмы, как его обеспечить, и чтобы под обстрелы не попадали общественные объекты. Предложения на эту тему договорились подготовить к 19 июня.

В отношении ситуации с безопасностью в Станице Луганской, то договорились объявить режим тишины там – с 10 июня. «Тон дискуссии был совсем другой, чем прежде. Это меня радует. Мы приехали с дорожной картой от президента Украины. Это прежде всего. Президент действительно хочет, чтобы был мир в этом регионе. С соответствующим приказом я сюда приехал и на заседании ТКГ выразил те пожелания, которые я услышал от президента, и которые я знаю хорошо сам. Все услышали, что украинская сторона хочет решать эти проблемы», – сказал Кучма.

Он отметил, что все участники заседания ТКГ «хотели найти решение». «А проблемы старые, только за это время они стали более болезненными», – добавил он.

Такими проблемами, по словам Кучмы, является прекращение огня и обмен пленными. Сегодня также обсуждалась судьба пленных моряков, добавил Кучма.

По режиму тишины, стороны договорились расписать механизмы, которые должны его обеспечить, и чтобы под обстрелы не попадали общественные объекты. Предложения на эту тему договорились подготовить к 19 июня. В отношении ситуации с безопасностью в Станице Луганской, договорились объявить режим тишины там – с 10 июня.