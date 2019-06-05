На Луганщине разыскивают организаторов «референдума» в «ЛНР». Новости

На Луганщине разыскивают организаторов «референдума» в «ЛНР», которых в апелляционном слушании дела заочно приговорили к 7 и 6 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, Луганский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений приговор Лисичанского городского суда, которым в декабре 2018 года признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины ) бывший секретарь Лисичанского городского совета и еще двое организаторов «референдума» за «ЛНР» в мае 2014 года.

Отмечается, что указанные лица пока скрываются от органов следствия и суда в «ЛНР». «На основании собранных неоспоримых доказательств вины Лисичанским городским судом Луганской области бывший секретарь Лисичанского городского совета заочно приговорен к 7 годам лишения свободы, еще два человека – к 6 годам лишения свободы», – говорится в сообщении.

«Сторона защиты одного из обвиняемых по делу с приговором суда первой инстанции не согласилась и подала апелляционную жалобу. Прокуратура отстояла свою правовую позицию и в апелляционной инстанции», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время осужденные находятся в розыске.