Паспорта РФ для «Л-ДНР»: Что будет с гражданством Украины. Новости

В соответствии со ст. 4 Конституции Украины в Украине существует единое гражданство. Основания приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, ст. 2 закона Украины «О гражданстве Украины» предусмотрено, если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины.

Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 19 закона Украины «О гражданстве Украины», добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия, является основанием для потери гражданства Украины. Добровольным приобретением гражданства другого государства считаются все случаи, когда гражданин Украины для приобретения гражданства другого государства должен был обращаться с заявлением или ходатайством о таком вступлении в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством государства, гражданство которого приобретено.

Следует знать, что считаются добровольным приобретением другого гражданства такие случаи:

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства другого государства или государств;

приобретение ребенком, который является гражданином Украины, гражданства своих усыновителей вследствие усыновления его иностранцами;

автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства вследствие бракосочетания с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданином Украины, который достиг совершеннолетия, другого гражданства вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства другого государства.

Лишение гражданства не применяется, если вследствие выхода из гражданства Украины гражданин Украины станет лицом без гражданства.

Датой прекращения гражданства Украины является дата издания соответствующего указа президента Украины, который выдается по предложению комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства по результатам рассмотрения представления об утрате гражданства Украины, что формируется центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере гражданства, или Министерства иностранных дел Украины, дипломатических представительств и консульских учреждений Украины.

Что касается ответственности, то, как отмечают правозащитники «по меньшей мере один из трех зарегистрированных законопроектов о коллаборационизме содержит норму о несении уголовной ответственности за получение гражданства государства-оккупанта РФ. Пока эти законопроекты не внесены в повестку дня, однако продолжает оставаться высокой вероятность их рассмотрения без предварительного обсуждения».

«На сегодня Украина в партнерстве с другими государствами придерживается позиции непризнания и осуждения подобных действий (выдача гражданства РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса, – ред.). Однако нельзя недооценивать внутригосударственные тенденции в данном вопросе. Мы призываем каждого человека осознанно делать подобный "добровольный" выбор и оценивать все возможные риски», – подытожили правозащитники.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

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