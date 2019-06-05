Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

В Украине экстренную медпомощь будут оказывать по новым протоколам. Новости

В Украине экстренную медпомощь будут оказывать по новым протоколам

05.06.19 22:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины (МОЗУ) утвердило обновленные протоколы оказания экстренной медицинской помощи (ЭМП) на догоспитальном этапе. Теперь все службы экстренной медицинской помощи, независимо от формы собственности и подчинения, будут оказывать помощь по современным стандартам, основанным на принципах доказательной медицины. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, обновленные протоколы утверждены приказом МОЗУ № 1269 от 05.06.2019. Предыдущий приказ МОЗУ от 15.01.2014 № 34, который регулировал работу специалистов при оказании экстренной медицинской помощи, утратил силу.

«Обновленные протоколы основаны на принципах доказательной медицины. Их должны использовать все специалисты системы экстренной медицинской помощи. Внедрение новых протоколов – часть комплексного подхода Министерства здравоохранения к вопросу трансформации системы ЭМП. Он направлен, прежде всего, на улучшение качества и доступности экстренной медицинской помощи для каждого гражданина», – говорится в сообщении.

В Минздраве разъяснили, что дают обновленные клинические протоколы

Для пациентов:

  • уверенность, что в случае необходимости вас будут спасать действенными, научно обоснованными и лучшими на сегодня методами;
  • так называемый «человеческий фактор» и связанная с этим возможность ошибок сведена к минимуму.

Для специалистов, оказывающих ЭМП:

  • четкие и современные стандарты, которые не содержат устаревших положений;
  • минимизация вероятности ошибок.

Для руководителей Центров ЭМП и учреждений здравоохранения:

  • унифицированные современные алгоритмы действий;
  • стандартизированный подход к анализу работы сотрудников и структур.

Для системы здравоохранения:

  • еще один шаг в утверждении доказательной медицины;
  • более качественная ЭМП и больше спасенных жизней;
  • унификация догоспитальной помощи и системный подход в предоставлении помощи на различных уровнях системы здравоохранения.

Читайте также:

Комментарии