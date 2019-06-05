В Украине экстренную медпомощь будут оказывать по новым протоколам. Новости

Министерство здравоохранения Украины (МОЗУ) утвердило обновленные протоколы оказания экстренной медицинской помощи (ЭМП) на догоспитальном этапе. Теперь все службы экстренной медицинской помощи, независимо от формы собственности и подчинения, будут оказывать помощь по современным стандартам, основанным на принципах доказательной медицины. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, обновленные протоколы утверждены приказом МОЗУ № 1269 от 05.06.2019. Предыдущий приказ МОЗУ от 15.01.2014 № 34, который регулировал работу специалистов при оказании экстренной медицинской помощи, утратил силу.
«Обновленные протоколы основаны на принципах доказательной медицины. Их должны использовать все специалисты системы экстренной медицинской помощи. Внедрение новых протоколов – часть комплексного подхода Министерства здравоохранения к вопросу трансформации системы ЭМП. Он направлен, прежде всего, на улучшение качества и доступности экстренной медицинской помощи для каждого гражданина», – говорится в сообщении.
В Минздраве разъяснили, что дают обновленные клинические протоколы
Для пациентов:
- уверенность, что в случае необходимости вас будут спасать действенными, научно обоснованными и лучшими на сегодня методами;
- так называемый «человеческий фактор» и связанная с этим возможность ошибок сведена к минимуму.
Для специалистов, оказывающих ЭМП:
- четкие и современные стандарты, которые не содержат устаревших положений;
- минимизация вероятности ошибок.
Для руководителей Центров ЭМП и учреждений здравоохранения:
- унифицированные современные алгоритмы действий;
- стандартизированный подход к анализу работы сотрудников и структур.
Для системы здравоохранения:
- еще один шаг в утверждении доказательной медицины;
- более качественная ЭМП и больше спасенных жизней;
- унификация догоспитальной помощи и системный подход в предоставлении помощи на различных уровнях системы здравоохранения.
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