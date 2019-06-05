Блокада неподконтрольного Донбасса: Кучма предложил снять. Новости

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО). Об этом заявил сегодня, 5 июня, в Минске спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, сообщает «Интерфакс – Украина» .

« Предложение (о снятии экономической блокады, – ред.) было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз » , – сказал Сайдик.

По словам спецпредставителя, снятие блокады могло бы стать « большим прорывом » .

При этом Сайдик заметил, что введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал « разрыву сторон » .

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за полтора месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.