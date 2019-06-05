Разведения сил и средств под Станицей Луганской: Сайдик рассказал о прогрессе . Новости

Разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.) планируется начать 10 июня. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает белорусское издание « БЕЛТА » .

«Стороны также высказали намерение 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской » , – проинформировал Мартин Сайдик.

По его мнению, « это было бы настоящим прогрессом » .

Он также рассказал, что гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми. Также при участии представителей Международного комитета Красного Креста состоялась подробная дискуссия по поиску лиц, пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за полтора месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.