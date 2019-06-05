Ужасные условия и долги по зарплате: Уникальная здравница «Славкурорта» приходит в упадок (Видео). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) уникальная здравница для лечения людей с инвалидностью приходит в упадок в частных руках из-за нехватки средств. Курортники жалуются на ужасные условия, сотрудники – на долги по зарплате.

Жительница Сум Зоя Петреченко прикована к коляске. У нее после аварии сломанный шейный отдел позвоночника. В Славянск на оздоровление ездит почти 40 лет. Женщина возмущена. Говорит, в таком запущенном состоянии курорт еще не видела. «Вот смотрите, я могу перевернуться нефиг делать. Так это ж у меня электрическая коляска. На данный момент я на 3-м этаже, обслуживающего персонала нет, нянечек нет, медсестер нет. Доктор, одна доктор. Питания нет, питание отвратительное», – рассказала она.

Недовольны и другие люди с инвалидностью. «Все грязное, света в уборных нет, все поломано. Все не успевают на второй этаж, чтоб сходить в туалет. Я просила 4 года туалет, его делают до сих пор», – возмущается жительница Харькова Наталья.

«22 тысячи стоит путевка на 35 дней. Такая жемчужина – она просто исчезает для нас. А нам нет в Украине, потому что Крыма уже нет. Единственный санаторий, который принадлежал нам, и тот отжимают», – говорит жительница Сум Лариса.

Журналистам не удалось проверить условия проживания – на входе остановила охрана. «Вам разрешение надо, чтоб пройтись по корпусу. Нельзя, это частная территория», – сказал охранник.

Сотрудники же жалуются на нехватку средств. «Куда девается финансирование, где это все? Сотрудники уходят только из-за того, что не вовремя выплачивается заработная плата», – сказала женщина.

Задолженность по зарплате и примерно 4 млн грн долга за водоснабжение и другие коммунальные услуги. Но, как объяснил Славянский городской голова Вадим Лях, чиновники помочь не могут, ведь Укрпрофздравница – теперь в частных руках. Единственное, что остается, считает мэр, создать альтернативу. «Вот городской совет уже показывает пример и вкладывает деньги в развитие рекреационных зон. Как эта зона озера Вейсовое, проводит дороги. Мы на сегодняшний день замахиваемся уже на следующий проект. Т. е. разработка – у нас есть коммунальная собственность на территории Славянского курорта. 2 здания – недостроенных 5-этажки. Сегодня будет сделана, заказана экспертиза. Сегодня уже начинается процесс. Для того, чтобы в течение полутора лет сделать проект, похожий на этот, только уже с отелем, с термальниками», – рассказал Вадим Лях.

За 2 года на развитие курортной зоны в Славянске из государственного и городского бюджетов уже потратили около 50 млн грн.

Источник: ТК «Донбасс»

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