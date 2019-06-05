Формула Штайнмайера: В Минске обсуждали амнистию и местные выборы на Донбассе. Новости

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске в политической подгруппе обсуждали вопросы имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местных выборов. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик по итогам заседания, передает «БЕЛТА».

Мартин Сайдик отметил конструктивные дискуссии на заседании ТКГ и в рабочие группах. «Это вселяет оптимизм», – сказал он.

Следующее заседание ТКГ состоится 19 июня.

Ранее сообщалось, что Сайдик по итогам заседание ТКГ в Минске заявил, что разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.) планируется начать 10 июня.