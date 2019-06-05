Наглое отношение водителя и звонки в полицию: В маршрутке Мариуполя разгорелся конфликт (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) произошел конфликт в маршрутке. Водитель отказался давать сдачу за проезд из-за того, что при оплате купюра провалилась в щель.

Так, на днях в полдень мариупольчанка Яна Цимбал ехала на работу в маршрутке. Женщина отдала деньги за проезд водителю, однако 100 грн упали в щель рядом с водительским креслом. «На мой вопрос – будет ли он давать мне сдачу – он начал кричать и хамски вести себя, рассказывая мне о том, что он не достанет оттуда эту купюру и со своих денег давать сдачу он мне не будет», – рассказала пассажирка.

Другие пассажиры согласились достать купюру, но для этого нужно было остановить автобус. Делать это водитель отказался. Яна позвонила в полицию, где ей подтвердили, что по ее просьбе мужчина должен остановиться. «Я еще раз попыталась попросить, на что он кричал, что не будет останавливаться, руками бил по рулю», – добавила она.

Она еще раз позвонила в полицию. Потом кто-то позвонил водителю. И тот все же отдал сдачу. Сам мужчина настаивает, что достать купюру было невозможно. «Стенка и простенка, и туда она улетела. Я что, буду свои бабки докладывать? Я сказал, вот номер телефона, звони, как скажут, я так и сделаю. Она даже не стала звонить руководству, я звонил, сам лично. Они сказали отдай сдачу – и пусть она идет», – рассказал водитель Александр.

Однако, как подчеркивает Яна, проблема – не деньги, а наглое отношение водителя к ней и остальным пассажирам. И такой случай – не единственный. На днях в Днепре водитель маршрутки тоже отказался дать сдачу подростку. Когда за парня заступились – мужчина вернул деньги, но перед этим порвал их.

К транспортникам Мариуполя такие обращения поступают регулярно. После этого с водителем проводится беседа. Вторая жалоба – увольнение. «Если данные случаи повторяются, и водитель либо кондуктор не внимает этим профилактическим беседам, инструктажам, тогда мы рекомендуем перевозчику данного водителя уволить, отстранить от перевозки пассажиров», – сообщил начальник отдела транспортного планирования Мариуполя Сергей Остапенко.

Для того, чтобы идентифицировать водителя, нужны дата и номер машины.

Источник: ТК «Донбасс»

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