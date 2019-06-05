Кабмин изменил формулу цены на газ для населения для наибольшего снижения . Новости

Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ, отпускаемый для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) с целью максимального снижения его стоимости. Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 5 июня, сообщил « Интерфакс – Украина » .

Согласно проекту постановления, вынесенному на утверждение, для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК « Нафтогаз Украины » использовать минимальное из четырех предложенных значений:

Первое значение: средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли).

Второе значение: средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.

Третье значение: средняя арифметическая цена продажи « Нафтогазом » газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.

Нафтогазом газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению. Четвертое значение: цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа.

В свою очередь, в « Нафтогазе » , реагируя на решение правительства, отметили, что уже снизили оптовую цену на внутреннем рынке в соответствии с изменениями цены импортного ресурса.

В зависимости от тарифов на транспортировку и распределение, конечная розничная цена ресурса для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м до 8,2 тыс. грн.