Кабмин изменил формулу цены на газ для населения для наибольшего снижения . Новости

Кабинет министров изменил механизм формирования цены на природный газ, отпускаемый для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) с целью максимального снижения его стоимости. Соответствующее решение правительство приняло сегодня, 5 июня, сообщил «Интерфакс – Украина».
Согласно проекту постановления, вынесенному на утверждение, для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК «Нафтогаз Украины» использовать минимальное из четырех предложенных значений:
- Первое значение: средняя стоимость импортного ресурса, сложившаяся в процессе его таможенного оформления (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению, публикуется Министерством экономического развития и торговли).
- Второе значение: средневзвешенная цена месячного ресурса природного газа для газового месяца продажи/поставки по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже до начала этого газового месяца.
- Третье значение: средняя арифметическая цена продажи «Нафтогазом» газа промышленным потребителям (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению.
- Четвертое значение: цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа.
В свою очередь, в «Нафтогазе», реагируя на решение правительства, отметили, что уже снизили оптовую цену на внутреннем рынке в соответствии с изменениями цены импортного ресурса.
В зависимости от тарифов на транспортировку и распределение, конечная розничная цена ресурса для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 тыс. грн за 1 тыс. куб. м до 8,2 тыс. грн.
Комментарии