Катастрофа Ил-76 над Луганском: Суд признал вину России в гибели 49 людей. Новости

Апелляционный суд Запорожской области признал факт гибели командира Ил-76 в небе над Луганском в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом сегодня, 5 июня, сообщил председатель Всеукраинского правозащитного движения «Сила права» Андрей Сенченко.

«Победа! Апелляционный суд Запорожской области поддержал команду "Силы права", которая вместе с Татьяной Чимирковой – вдовой командира Ил-76, сбитого в небе над Луганском, доказала вину Российской Федерации в гибели сорока девяти членов экипажей и десантников в летом 2014-го над Луганском», – пишет Сенченко.

Напомним, что на решение судьи Мелитопольского районного суда Юлии Горбачевой, которая отказалась признать, что 49 десантников и летчиков в сбитом Ил-76 в 2014 году над Луганском погибли из-за российской агрессии подана апелляционная жалоба.