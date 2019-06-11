Житель Краматорска прятал на даче арсенал боеприпасов (Фото). Новости

Житель Краматорска прятал на своей даче в Лиманском районе Донетчины арсенал боеприпасов. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным ведомства, гранатометы и артиллерийский порох 35-летний мужчина прятал на дачном участке, расположенном на границе с Харьковской областью.

«На дачном участке в Лиманском районе оперативники изъяли 2 гранатомета РПГ-22 и 8 кг гранулированного артиллерийского пороха. Владелец от объяснений относительно происхождения и назначения предметов войны отказывается», – говорится в сообщении.

«Он – житель Краматорска, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и к тому же является законным владельцем охотничьего оружия. Оперативные мероприятия продолжаются», – добавили в полиции.

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