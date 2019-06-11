В «Л-ДНР» целенаправленно притесняют верующих, – священник. Новости

В «ДНР» и в «ЛНР» по-разному притесняют верующих, особенно протестантов, но в целом ситуация с нарушением прав человека в религиозном вопросе похожая. Об этом рассказал протестантский священник Сергей Косяк.

«В "ЛНР" используют метод кнута. Там, когда в июле 2018 года вступил в силу "закон" о так называемой "свободе вероисповедания", которым обязывали "зарегистрироваться" или пройти "регистрацию" все религиозные организации, было подано около 260 заявок от религиозных организаций, но получили ее всего около 10. Всем остальным по каким-то причинам не давали "перерегистрацию"», – сказал он.

«"Регистрацию" не дали, но зато они собрали колоссальную базу данных о верующих на их территории. Имея эту базу данных, началось преследование этих людей. Приходили к соседям, допрашивали, в дома к ним приходили, разные вопросы задавали, на работу – связывались с руководителями предприятий, интересовались, откуда пожертвования, куда десятины сдают. Если церковь была общественно активной, она моментально попадала под "колпак" "МГБ ЛНР"», – продолжил Косяк.

По его словам, в «ЛНР» проводят специальные рейды по церквям, которые не получили «регистрацию», но продолжили проводить службу и собрания верующих. «В воскресенье они проводят обыски, нарушая все нормы и правила. Врываются в здание, забирают, как правило, руководителя и бухгалтера. И уже в среду проводят первичное заседание "суда", где рассматривают их "привлечение к ответственности" за то, что они без "регистрации"», – отмечает священник.

«Протестантские священники ушли в подполье. Это реально превращается в подпольную церковь – задавить ее не могут, контролировать тоже. Многие служители эмоционально не выдерживают и уезжают», – добавил Косяк.

Он сообщил, что в «ДНР» также продолжают притеснять верующих, только делают это теперь более организованно, чем в начале вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году.

«В "ДНР" в конце марта этого года закончился прием заявлений [на "перерегистрацию" церквей]. Там 90% церквей получили эту "перерегистрацию". Там окучивают по-другому. В "ЛНР" – это пример, как может быть, они там просто находятся под "колпаком". Но однозначно: "государственная" политика "ЛНР" и "ДНР" – это не дать развития евангелистской протестантской церкви или другим не православным конфессиям не Московского патриархата, или же вообще их вытеснить, как составляющую», – рассказал пастор.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»

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