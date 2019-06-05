Водоснабжение неподконтрольного Донбасса: Завтра ожидают решения. Новости

В решении проблемы водоснабжения на неподконтрольном Донбассе должны произойти кардинальные перемены. Такую надежду выразил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кучма по результатам встречи ТКГ сегодня, 5 июня, в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы договорились работать с Кабинетом министров. Предварительно достигли согласия, что завтра должно состояться совещание у вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, где должны быть рассмотрены экономические проблемы, которые сегодня обсуждались», – отметил Кучма.

Напомним, что спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил о том, что ТКГ на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО).