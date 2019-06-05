Очередь до 2020 года: Клименко пояснил, что ждет «ненастоящих россиян из Л-ДНР» . Новости

В очередь на получение российских паспортов на неподконтрольной украинской власти территории записываются уже на конец января 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«В очередь на российские паспорта уже пишутся аж на конец января 2020 года, а деньги за их выдачу платят уже сегодня. Помнят наши соотечественники по ту сторону линии разграничения, что обещать не значит – жениться? Дело в том, что в России есть своя Конституция, законы, нормы права в сферах – гражданства, пенсий, социальных льгот, норм социальной помощи, тарифов и т. д. К ним жители "ЛНР" и "ДНР" не относятся и относиться не будут. Все должны понимать, что хорошо там, где нас нет. Проза жизни такова, что гражданство России получат те, кто переедет жить в РФ на постоянной основе по месту новой прописки – это за Урал, в Сибирь, на китайскую границу. Пенсионерам на 99% – это будет сделать невозможно. Уже сейчас госбюджет РФ урезает выплаты в "ЛНР" и "ДНР". А если пенсионерам платить российские пенсии, то выплаты в "ЛНР" и "ДНР" должны вырасти в 2,5 раза. На это правительство, Пенсионный фонд, руководство Южного Федерального округа РФ не пойдут » , – считает Клименко.

Он также напомнил, что жители неподконтрольного Донбасса при получении российского паспорта лишаются украинского паспорта, пенсии, возможности въезда в Украину, а также в страны Европы и в развитые страны Азии и Америки. В этом случае, они не смогут получать ни российскую стандартную пенсию, ни украинскую. Тем более, что российский паспорт без прописки в РФ будет везде считаться фальшивым документом. А это влечет за собой уголовное преследование. Несмотря на политические заявления по ТВ о помощи "ЛНР" и "ДНР" со стороны РФ, в реальности – это разделение с помощью паспортов жителей Донбасса на "настоящих русских" и "ненастоящих". Поэтому надо понимать, что лучше быть самим собой в Украине, чем "ненастоящим русским" в России или "ЛНР", "ДНР"», – резюмирует Клименко.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.