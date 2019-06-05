В ОБСЕ рассказали об обстреле мечети в Донецке. Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ видели мужчину с легкими ранениями, а также зафиксировали повреждения мечети в результате обстрела. Об этом сообщается в отчете Миссии, опубликованном сегодня, 5 июня.

«4 июня в мечети Ахать-Джами, расположенной на проспекте Маршала Жукова в микрорайоне Октябрьский на северно-западной окраине Донецка, примерно в 1 км от ближайшей передовой позиции вооруженных формирований, наблюдатели видели мужчину (в возрасте 41-49 лет) с небольшой, покрытой корочкой раной на спине. Он сообщил, что утром 4 июня, когда он и еще 70 человек (мужчины и женщины разного возраста) находились возле мечети для того, чтобы принять участие в подготовке к Ид аль-Фитру – мусульманскому празднику, который знаменует окончание Рамадана, он дважды слышал царапающий звук, после чего произошел взрыв, и в него попал небольшой острый предмет», – говорится в отчете.

Также на приусадебном участке примерно в 10 м к югу от мечети, команда Миссии зафиксировала свежую неглубокую воронку и маслянистую черную жидкость возле нее, а в 2 м от воронки – осколок разбитого стекла. Ориентировочно в 15 м к северу от мечети Миссия видела белый автомобиль, забрызганный грязью и маслянистой черной субстанцией, с выбитым задним окном и со спущенной передней правой шиной, на которой были видны два отверстия. По оценке наблюдателей, воронка и повреждения автомобиля возникли в результате разрыва одиночного снаряда (из вооружения неустановленного типа), выпущенного с северного направления. Мужчина (в возрасте 51-59 лет) сообщил, что автомобиль был припаркован возле вышеупомянутой воронки, когда в него попал снаряд, после чего он был перемещен.

Кроме того, как сообщается в отчете, с западной стороны мечети члены патруля Миссии видели свежие повреждения части ее крыши и водосточной системы вблизи юго-западного угла здания. Также наблюдатели видели деревянные щепки, элементы разбитого пластикового водостока, фрагменты изоляции и цементную пыль на земле в радиусе 3-4 м, а также 2 небольших осколка. «По их оценке, повреждения были вызваны другим снарядом из вооружения неустановленного типа, выпущенным с северного направления», – добавили в СММ.

Напомним, в неподконтрольном украинской власти Донецке снаряд попал в здание мечети Ахать Джами, которая находится в Куйбышевском районе. По информации украинской стороны СЦКК, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли мечеть в неподконтрольном украинским властям Донецке, а впоследствии обвинили в этом подразделения Объединенных сил.

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