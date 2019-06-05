Мирное лето – детям Донбасса: В Святогорске открылась первая смена (Видео). Новости

Пятое лето подряд Фонд Рината Ахметова запускает проект «Мирное лето – детям Донбасса!», чтобы помочь детям преодолеть травму войны и полноценно развиваться. Первая смена в лагере Святогорска (Донецкая обл.) уже открыта.

Здесь дети из разных городов по обе стороны линии разграничения: Константиновки, Краматорска, Лисичанска, временно неподконтрольных украинской власти Макеевки, Донецка и других. Они с радостью участвуют в любой детской игре, а в их глазах – уже взрослая мудрость. Не так давно они слышали звуки выстрелов, о чем до сих пор вспоминают. «Я уехал из города Авдеевка в 2014 году, поскольку начались очень сильные обстрелы, тогда родился еще в том году младший брат, и чтоб он этого всего не видел, мы переехали в город Доброполье», – рассказал переселенец Даниил Толпегин.

14-летний Даниил на проекте «Мирное лето – детям Донбасса!» уже в третий раз. Говорит, что занятия с психологом в лагере помогают не только осознать пережитое во время боевых действий, но и справиться со стрессами. «Когда слишком волнуюсь, перед экзаменами в школе или еще что-нибудь, я применяю техники дыхания для успокоения», – поделился он.

По словам психолога Элен Смоляк, если вовремя не работать с детскими психотравмами, то они могут помешать полноценной жизни. «Дети получают багаж знаний, которые пригодятся им и помогут в дальнейшей мирной жизни в любых стрессовых ситуациях», – сказала она.

В лагере беспокоятся о физическом здоровье и досуге детей. Для этого предлагают различные активности. «Это и масса кружков – их более 20, это и территория, на которой есть свой водоем, это и прекрасный воздух, это и коктейли кислородные, которые дети получают, и спелеокомната, и чудесный педагогический состав...», – рассказала директор коммунального предприятия «Перлина Донеччини» Елена Алексеева.

По словам детей, это территория мира и радости. Здесь они отдыхают и находят новых друзей. Почти для каждого, кто приехал в Святогорск, – это единственная возможность оздоровиться и пройти психологическую реабилитацию. Впереди ребят ждет много интересного. «Мне нравится, что здесь хорошие ребята, много квестов и здесь очень хорошо кормят», – говорит Катя Верещагина.

«Тут очень чистый воздух, классные кружки и много чего классного», – добавляет Арина Ходрив.

«Это пятый сезон проекта "Мирное лето – детям Донбасса!" Фонда Рината Ахметова. В этом году принять участие в проекте смогут 500 мальчишек и девчонок, а с 2015 года фонд подарил мирное лето 4 тысячам детей из неподконтрольной Украине территории, серой зоны, а так же детям-переселенцам», – сообщил руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко.

Источник: ТК «Донбасс»