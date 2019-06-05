Не стрелять в ответ: Кучма хочет прописать эту норму для «режима тишины» на Донбассе. Новости

В договоренностях о «режим тишины» на Донбассе необходимости прописать норму «не стрелять в ответ». Об этом со ссылкой на слова представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонида Кучмы по результатам встречи ТКГ сегодня, 5 июня, в Минске, сообщает пресс-служба главы государства.

Леонид Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указания не только времени начала «режима тишины», но и механизма его внедрения. «Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов – школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы 19 числа их утвердим», – сказал Кучма.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за полтора месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.