На крыше – кафе, поляна, смотровая площадка: Когда восстановят сгоревшее здание горсовета Мариуполя (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) вот-вот начнется реконструкция сгоревшего в 2014 году здания городского совета. Планируется, что на первом этаже будет приемная мэра, а на крыше – кафе, поляна и смотровая площадка.

Сейчас к обновленной Греческой площади ежедневно приходят десятки людей. Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Кристина Ратникова отдыхает здесь вместе с братом. Они переехали в Мариуполь из Донецка 5 лет назад. По словам девушки, в городе ей нравится, однако это сгоревшее здание портит настроение. «Это напоминает войну и хотелось бы, чтобы не было такого в городе. И все был красиво и добро», – сказала она.

Мариупольцы помнят, когда и почему пылала мэрия. С нетерпением ждут ее восстановления. «Когда началось в 14-м там все они начали поджигать. Сказали, что будут восстанавливать уже. Каждый хочет посмотреть, но всему свое время», – говорит мариупольчанка Клавдия Васильевна.

Проект реконструкции уже готов. Приблизительная стоимость капитального ремонта – более 100 млн грн. Деньги предоставляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Мэр настаивает, что чтобы убрать символ войны из центра города, начать работы нужно уже в августе. Чтобы успеть к зиме. Сейчас чиновники ждут экспертизу, и уже потом на сессии горсовета проголосуют за окончательный план.

Первое, что восстановят, – фасад. «Даем твердый сигнал, что мы остановили войну здесь в городе Мариуполе. Вот он символ мира, то есть сгоревшее здание уходит в прошлое. Пока есть теплый период времени, хотелось бы выйти на строительную площадку, поставить заборчик и начать хотя бы демонтаж. И соответственно, в этом году то, что хочу – хотя бы фасад. Чтобы убрать этот страшный баннер», – заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

А уже в следующем году обещают продолжить ремонт внутри здания.

Напомним, в мае 2014 года во время массовых столкновений в Мариуполе пророссийскими активистами были захвачены здания городского совета и городского УМВД. Позже здания были подожжены, в результате чего здание горсовета выгорело частично, а городского УМВД – полностью.

В 2014 году сумма реконструкции здания составляла 34 млн грн. Но за 4 года цены изменились, а здание еще больше обветшало. Был сделан проект на 108 млн грн. Позже СБУ предупредила неэффективное использование бюджетных и инвестиционных средств, в итоге общая стоимость строительства уменьшилась почти на 30 млн грн.

Источник: ТК «Сигма»

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