Девять игроков «Шахтера» готовятся к матчам своих национальных команд. Новости

Национальная сборная Украины проведет два квалификационных поединка Евро-2020 во Львове. Об этом сегодня, 5 июня, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Сообщается, что 7 июня в 21:45 подопечные Андрея Шевченко на «Арене Львов» примут Сербию, а 10 июня в 21:45 – Люксембург.

В составе сборной Украины готовятся семь футболистов «Шахтера»: вратарь Андрей Пятов, защитники Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко, полузащитники Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко. «Отметим, что после двух туров команда набрала 4 очка и занимает первое место в группе В», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, вызовы в национальные сборные получили 2 легионера «Шахтера». Защитника «горняков» Давида Хочолаву вместе с командой Грузии также ждут 2 матча отбора к Евро-2020. 7 июня в 19:00 состоится домашняя встреча с Гибралтаром, а 10 июня, в 21:45, на выезде – с Данией. В стартовых играх квалификации Грузия очков не набирала.

Путь в квалификации Евро-2020 продолжит и Израиль с полузащитником «Шахтера» Манором Соломоном. 7 июня, в 21:45, пройдет гостевой матч с Латвией, а 10 июня в 21:45 – выездной с Польшей. Сейчас израильтяне с 4 баллами вторые в группе G.

Напомним, что сформирован план подготовки футбольного клуба «Шахтер» к сезону-2019/20. Подопечные Паулу Фонсеки выйдут из отпуска 20 июня, а уже в понедельник, 24 июня, стартует первый сбор команды в Грассау (Германия).