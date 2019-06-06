В «ЛНР» 16 человек приговорили к срокам от 11 лет . Новости

«Военный суд ЛНР» вынес «приговор» «участникам преступной диверсионно-разведывательной группировки, причастным к ряду громких терактов на территории ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», летом 2015 года под руководством офицеров Главного управления разведки Министерства обороны Украины и сотрудников Главного управления Службы безопасности Украины, «создано преступное сообщество, в состав которого вошли военнослужащие 8 полка специального назначения Главного управления разведки Минобороны Украины и гражданские лица, с целью совершения террористической и разведывательно-диверсионной деятельности на территории ЛНР».

«Летом 2016 года, с целью проведения диверсионно-разведывательной деятельности, на территорию республики проникли вооруженные группы военнослужащих 8 полка специального назначения ГУР Минобороны Украины. Впоследствии устойчивыми вооруженными группами, входящими в преступное сообщество, был совершен ряд особо тяжких преступлений на территории ЛНР», – утверждают в «генпрокуратуре ЛНР».

«В 2017 году деятельность преступного сообщества пресечена правоохранительными органами республики… 3.06.2019 приговором военного суда ЛНР участники преступного сообщества признаны виновными и осуждены к наказанию на срок от 11 лет лишения свободы до 20 лет 6 месяцев лишения свободы», – добавляют в пресс-службе.

Задержанные «преступники», как утверждают в «ЛНР», причастны к взрыву, в результате которого погиб «начальник народной милиции ЛНР» Олег Анащенко – 4 февраля 2017 года его автомобиль взорвался в одном из кварталов Луганска, а также к ряду других убийств.