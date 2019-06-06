В Донецке местный житель устроил стрельбу из пистолета. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местный житель устроил стрельбу из пистолета. Мужчина задержан. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «республике», «правоохранители» получили сообщение о том, что в Петровском районе Донецка слышны одиночные выстрелы.

«Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСВО задержали местного жителя, у которого обнаружили предмет, похожий на пистолет. Оружие изъяли, а злоумышленника доставили в Петровский районный отдел полиции для установления личности и дальнейших разбирательств», – уверяют в «ДНР».