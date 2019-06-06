Как голландский сыр: Шахтные воды подтапливают Донбасс. Новости

Сейчас на Донбассе очень активно меняются гидрогеологические условия – положение уровней подземных вод и их химический состав. Об этом рассказал гидрогеолог, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Евгений Яковлев.

«Это связано с тем, что идет активное затопление шахт в условиях запланированного и незапланированного закрытия шахт в связи с вооруженным конфликтом. В целом Донбасс – это как голландский сыр на площади 7 тыс. кв. км», – сказал он.

По его словам, до реструктуризации угольных предприятий на Донбассе работало около 216 шахт, а перед вооруженным конфликтом – в 2 раза меньше. «Сегодня, по разным оценкам, работают около 20 шахт на нашей стороне, 30 шахт – на неконтролируемой территории», – отмечает Яковлев.

«За 200 лет индустриальной истории было извлечено примерно 200 млрд куб. м пород и угля. За всю историю мы имели там около 600 шахт, до 1 тыс. стволов. Сейчас идет подъем уровней подземных вод [на неподконтрольном Украине Донбассе] – они выходят до земной поверхности, при этом поверхность осела от 2 до 7 м. Там, где вода была на глубине 2-3 м, она может теперь оказаться и у поверхности и сверху поверхности, вызвать и подтопление, и затопление, и смешаться с пресной водой, которая была в грунтовом горизонте», – рассказал гидрогеолог.

Эксперт считает, что в связи с подтоплением шахт почти половина территории Донбасса может быть непригодной для полноценной жизни человека.

«Шахтные воды подтапливают полигоны с отходами, подтапливают терриконы, подтапливают жилье. Этот процесс уже идет по нарастающей – уровни шахтных вод приближаются к земной поверхности, и мы на них практически не влияем», – подчеркнул эколог.

Ранее Евгений Яковлев отмечал, что более 70% шахт находятся на неподконтрольной Украине территории Донбасса, но сток их направлен на подконтрольную украинским властям территорию.

Напомним, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш заявил, что в некоторых местах Донецка грунт проседает на 12 см.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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