В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины на неподконтрольной Донетчине. Новости

1 июня в результате обстрела был ранен житель неподконтрольной украинским властям Ужовки (Новоазовский р-н, Донецкая обл.) и поврежден его дом. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 5 июня.

«4 июня в больнице в н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) наблюдатели, в сопровождении членов вооруженных формирований, видели 57–летнего мужчину с повязками на голове и верхней части тела. Он сообщил, что он проживает в н. п. Ужовка (быв. Ленинское; неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя). По его словам, он получил ранения, когда вечером 1 июня его дом №43 на ул. Гагарина попал под обстрел», – сказано в отчете.

Медики сообщили команде Миссии, что 1 июня в больницу поступил мужчина с осколочными ранениями печени, толстой кишки, тонкого кишечника, аппендикса, правой руки, левой ноги и правой части лица.

«3 июня, находясь в Ужовке на ул. Гагарина, 43, команда Миссии зафиксировала свежие повреждения западной стороны крыши одноэтажного дома, свежие трещины на внешней западной стене дома, а также повреждения штукатурки, которые ремонтировали трое мужчин. Примерно в 120 м к югу от дома наблюдатели видели свежую воронку. В обоих случаях определить направление огня или тип используемого вооружения не представлялось возможным. Житель соседнего дома (в возрасте 61–69 лет) сообщил команде Миссии, что обстрел произошел вечером 1 июня», – также сообщили в СММ ОБСЕ.