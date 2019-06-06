Российский оппозиционер рассказал, что нужно Путину от Донбасса. Новости

Кремль заинтересован в возвращении неподконтрольной украинским властям территории Донбасса под юрисдикцию Украины, но для этого президенту РФ нужно «сохранить лицо». Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев.
«Тезисы, которые звучат в Украине очень часто, что Донбасс нужен Путину, что Донбасс для Путина является страховкой от того, чтобы Украина не вступила в НАТО и в Евросоюз, я считаю неверными, потому что Россия все равно оккупировала Крым. Путин вообще не ставит вопрос Крыма в переговорную плоскость, и пока Путин у власти, Крым будет оставаться оккупированным», – сказал он.
«С Донбассом ситуация принципиально иная, потому что Путин, на мой взгляд, зашел туда с дуру – в результате, скорей всего, какой-то аппаратной интриги, чем какого-то его личного решения, в отличие от Крыма. Была попытка разменять Донбасс на Крым – "мы оттуда уходим, а вы отдаете Крым". Она уже не получилась, и Путин понимает, что подобного рода размен никогда не получится», – продолжил Пономарев.
По его мнению, вооруженный конфликт на Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО. «И Волкер совсем недавно сказал, что это не так, и прецеденты есть, что это не так – ситуация с Кипром, в Грузии, в Турции, в Греции. Если есть политическая целесообразность, то эти вопросы решаются», – отмечает политик.
«Другое дело, что Путин уйти из Донбасса просто так не может. Ему нужна возможность сказать россиянам: "Мы победили". А за что там воевали? За права русских – вот основная уступка, которая ему нужна. Ему нужны какие-то гарантии с точки зрения языкового статуса и так далее, чтобы что-то сказать населению. А неофициально ему нужно, чтобы Украина гарантировала ему, если там идет мирный процесс, то Украина использует свои связи с Западом для того, чтобы с него сняли санкции», – считает российский оппозиционер.
Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными.
Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»
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