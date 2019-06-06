Во время шторма российское судно зашло в территориальные воды Украины. Новости

Сухогруз под флагом РФ в связи со штормом вошел в территориальные воды Украины. После опроса согласно протоколу корабль был направлен по безопасному маршруту к пункту назначения. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе, инцидент произошел 5 июня. «В результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань – порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль», – отметили в ВМС ВСУ.

«Благодаря профессиональным действиям Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, судно было своевременно обнаружено на траверзе Тендривской косы и опрошено согласно протоколу. Учитывая обстоятельства и в соответствии с положениями Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву, судно было без задержек направлено безопасным маршрутом в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, досмотр или арест экипажа, в отличие от руководства РФ, которые грубо нарушили целый ряд международных нормативных документов при силовом захвате 25 ноября 2018 года катеров и судов ВМС ВСУ в нейтральных водах у Керченского пролива», – добавили в ВМС.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Как сообщалось ранее, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

Читайте также: