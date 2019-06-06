На Донетчине из-за обиды рецидивист убил дальнего родственника. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) за убийство мужчины неоднократно судимому местному жителю грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, завершено досудебное расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного п.13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

«На скамье подсудимых оказался 57-летний дружковский слесарь, который уже имеет за плечами две судимости: в 2005 году – за убийство, а в 2014 году – за причинение тяжких телесных повреждений. Однако, даже отбыв в местах лишения свободы 12 лет своей жизни, мужчина не сделал должных выводов и это стоило жизни еще одному человеку», – говорится в сообщении.

«Следствие установило, что 9 марта мужчина и его 35-летний товарищ, кстати – дальний родственник, употребляли спиртные напитки в квартире, которую в последнее время вместе снимали. После 22:00 между ними возникла ссора: ранее судимый мужчина слишком категорично оценил нецензурные выражения, высказанные в его адрес оппонентом, и затаил обиду, а дождавшись, когда обидчик ляжет отдыхать, набросился на спящего, трижды ударив его ножом, после чего ушел из квартиры», – сообщили в прокуратуре.

Пострадавший скончался утром на следующий день от проникающих колото-резаных ранений живота с повреждением желудка, поджелудочной железы, правой почки и колото-резаного ранения грудной клетки.

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