Ситуация в пунктах пропуска утром 6 июня: Проезда ожидали 160 авто. Новости

Сегодня утром, 6 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 39,2 тыс. человек и 4,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8915 человек и 995 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8515 человек и 1505 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7590 человек и 1340 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3930 человек и 875 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10240 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 160 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/30;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «9:08. Горловка – Бахмут. Машин с ДНР много, за поворот».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Геннадий: «7:37. "Каргилл" пускают по пять машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Геннадий: «8:49. Пищевик. В сторону Донецка пусто, в сторону Мариуполя до ежей, примерно 75 машин»;

Геннадий: «9:07. Октябрь в сторону Мариуполя на камышах до знака "Куликово"».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.