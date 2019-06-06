В прифронтовой Жованке построят храм Украинской православной церкви. Новости

В прифронтовой Жованке, расположенной вблизи неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.), построят храм Украинской православной церкви. Об этом сообщает военно-гражданская администрация поселка Зайцево.

«В конце 2018 года, во время встреч с населением громады в населенном пункте Жованка поступило предложение строительства собственной церкви Украинской православной церкви. Наша церковь осталась в оккупированной части поселка. Запланировали начало строительства на 2019 год», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду, 5 июня, в Жованке вместе с местными жителями было выбрано место закладки первого камня фундамента будущего храма. «На сходе жителей присутствовал Благочинный Бахмутского округа отец Павел. Закладка первого камня фундамента запланирована на 16 июня – День Святой Троицы», – сообщили в администрации поселка Зайцево.