Красный Крест направил 180 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс. Новости

Международный комитет Красного Креста направил на временно неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 180 тонн гуманитарного груза в состав которого вошли стройматериалы, бытовая химия и корма для домашних животных. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы, бытовая химия и корма для домашних животных, общей массой 180 тонн», – сказано в сообщении.