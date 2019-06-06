Сводка из зоны ООС за 5 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Водяного – из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из станковых противотанковых гранатометов;

в районе Пищевика – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов;

в районе Новогригорьевки – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Старого Айдара – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Крымского – из минометов калибром 82 мм;

вблизи Золотого – из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский военный получил ранения.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

вблизи Павлополя – из вооружения боевых машин пехоты;

в районе Водяного – из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В «ДНР» сообщают, что «армия Киева 8 раз нарушила режим прекращения огня за минувшие сутки. Общее количество примененных боеприпасов – 90 единиц. Обстрелам подверглось село Спартак, поселки Минеральное, Жабичево на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки шахты 6/7, шахты имени Гагарина и Доломитное. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» сообщают о повреждении частного жилого дома в Ясиноватой по ул. Маяковского в результате попадания взрывоопасного предмета и о ранении мирного жителя в Горловке.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Крутая Гора. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».