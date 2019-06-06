Странное направление: Тука раскритиковал инициативы Кучмы на переговорах в Минске. Новости

Инициатива представителя Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске о снятии экономической блокады Донбасса преждевременна, а запрет «стрелять в ответ» непонятен. Об этом сегодня, 6 июня, на своей странице в Facebook заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ) Георгий Тука.

«Блокада введена решением СНБО в ответ на захват террористами ряда украинских предприятий на оккупированной части Донбасса. Согласно этому решению, блокада может быть снята при следующих условиях: полное прекращение огня, освобождение всех заложников, возвращение всех захваченных предприятий», – напомнил он.

«Что из этого выполнено? Ничего. То есть – ничего! Таким образом, никаких оснований для отмены решения СНБО на этот день я не вижу. Считаю любые инициативы в этом направлении преждевременными и не взвешенными», – заявил Тука.

Замминистра МинВОТ также возмутился инициативой Леонида Кучмы о запрете «стрелять в ответ»: «Как вы это себе представляете? ДРГ сепаров приближается к нашим позициям под прикрытием минометного огня, а наши защитники, которые ценой собственной жизни дают нам с вами возможность спокойно жить, в ответ должны вопить: "Эй, господа сепары! Вы сюда не ходите! Нам стрелять запрещено!" Так???».

«Почему я не слышу отчетов о "встречных инициативах"? Российские СМИ сообщили, что "власти непризнанных республик" предложили Украине снять в одностороннем порядке блокаду, и выплатить компенсации "гражданам республик" за нанесенный ущерб в результате этой блокады. Может я что-то пропустил, но такой информации о еще одной "победе" я от нашей стороны не услышал... Странное направление получил "Минский формат"», – резюмировал Тука.

Он добавил, что в этой встрече ТКГ представители МинВОТ участия не принимали и никаких директив не получали.

Ранее сообщалось, что в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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