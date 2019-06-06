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В Мариуполе женщина-пешеход попала под авто. Новости

В Мариуполе женщина-пешеход попала под авто

06.06.19 12:260629.com.uaНовости

Фото из открытых источников

В Мариуполе (Донецкая обл.) легковой автомобиль сбил женщину-пешехода. Об этом сообщают очевидцы.

ДТП произошло 5 июня в 19:25 на пересечении ул. Латышева и ул. Новороссийской в Приморском районе: легковой автомобиль сбил 62-летнюю женщину.

В результате ДТП мариупольчанка получила перелом голени. «Скорая» госпитализировала пострадавшую в травматологию горбольницы №4.

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Источник: Сайт города Мариуполя

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