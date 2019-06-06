Шахтные воды из «Л-ДНР» загрязняют питьевую воду Донбасса, – эколог. Новости

Из-за подтопления шахт, расположенных в «Л-ДНР», большинство источников воды на подконтрольной Украине территории Донбасса становятся опасными из-за их качества. Об этом рассказал гидрогеолог, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Евгений Яковлев.
«Последние данные я вместе со специалистами Академии природы получили в конце прошлого года, построили графики уровней подъема шахтных вод, по которым можно увидеть, что подъем уровней идет довольно активно, со скоростью до 100 м в месяц в начале затопления шахты, потом меньше – 20-30 м в месяц», – сказал он.
«Но большинство шахт на неконтролируемой территории по уровню находятся выше, чем большинство шахт на контролируемой Украиной территории. Шахтные воды идут сюда, и они давят на правобережье Северского Донца. Сегодня эти воды начинают приближаться и к родникам, и к колодцам, и к истокам Северского Донца», – продолжил Яковлев.
По его словам, на подконтрольной Украине территории Донбасса питьевая вода в скважинах, колодцах и родниках из-за шахтных вод не только меняет цвет, но и меняет свой химический состав. «Не в лучшую сторону. Она тащит в себя все загрязнения, которые были в выработках: и от металла, и от креплений, и от проводов, и от всего остального. Когда мы сделали анализ стихийных источников – в колодцах, в родниках, в частных скважинах, которые за пределами централизованной системы водоснабжения "Воды Донбасса", 60 водопунктов – 90% водопунктов очень критически не соответствуют стандартам качества», – сообщил гидрогеолог.
Эксперт считает, что в связи с подтоплением шахт почти половина территории Донбасса может быть непригодной для полноценной жизни человека. Ранее Евгений Яковлев отмечал, что более 70% шахт находятся на неподконтрольной Украине территории Донбасса, но сток их направлен на подконтрольную украинским властям территорию.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»
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