Почти 85% украинцев планируют голосовать на предстоящих выборах, – опрос (Видео). Новости

Почти 85% украинцев планируют голосовать на предстоящих парламентских выборах. Об этом говорят результаты опроса* социологического центра Mustlook, проведенного в конце мая, сообщает телеканал «Украина».

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, по мнению украинцев, которые определились, за кого голосовать, вошли бы 5 партий. Это «Слуга народа», «Европейская солидарность», «Батькивщина», платформа «За жизнь» и Радикальная партия Олега Ляшко.

Скриншоты: видео ТК «Украина»

«Ляшко сейчас позиционирует себя как главная активная оппозиция президенту. Ляшко стоит жестко. Россия – агрессор, украинская независимость – святое, и это основа всего и от этого отказываться не стоит. Но дальше нужно находить новые месседжи, новые подходы к людям. Реагировать на вызовы современности. Я думаю, что радикалы наберут точно больше 5%, думаю, что в пределах 10% они могут набрать», – отмечает политолог Кирилл Сазонов.

*Опрос был проведен в период с 22 по 28 мая центром Mustlook методом телефонного интервью. Были опрошены 1,5 тыс. респондентов по всей Украине (кроме Крыма и неподконтрольной украинским властям части Донбасса). Погрешность не превышает 2,53%.

Видео: ТК «Украина»

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