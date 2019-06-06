В «ДНР» и «ЛНР» сообщают о несчастных случаях на воде. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской области за сутки утонули два человека. Об этом сообщают пресс-службы «МЧС ДНР» и «МЧС ЛНР».

В «ДНР» утверждают, что в водоеме «Новая плотина» в Докучаевске 5 июня утонул мужчина 1973 года рождения. Его тело извлекли на берег сотрудники «МЧС».

В «ЛНР» сообщают, что 5 июня в водоеме в пгт Ящиково утонул 24-летний парень, который ловил рыбу. «К месту происшествия, в пгт Ящиково, выехали сотрудники внутренних дел. На берегу котлована были обнаружены удочки и велосипед рыбака. Тело парня без признаков жизни находилось на берегу. Его накануне на глубине в воде обнаружил одноклассник и доставил на сушу. По факту гибели ведется следствие», – уверяют в «ЛНР».

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