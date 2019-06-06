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В «ДНР» на шахте травмирован горняк. Новости

В «ДНР» на шахте травмирован горняк

06.06.19 16:12dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Ждановке (Донецкая обл.) травмирован горняк. Об этом сегодня, 6 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», 5 июня на шахте №22 «Коммунарская» во время работы на горно-выемочном комбайне получил травму машинист горно-выемочных машин. Пострадавший – мужчина 1975 года рождения – госпитализирован.

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