Верховная Рада приняла закон о процедуре импичмента . Новости

Народные депутаты сегодня, 6 июня, приняли закон «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Как передает корреспондент «Донецких новостей», за законопроект №1098 после завершения рассмотрения поправок проголосовали 279 парламентариев.

Этот документ определяет правовой статус временных следственных комиссий, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссий Верховной Рады Украины, их полномочия и организационные основы деятельности.

Согласно закону, временная следственная комиссия Верховной Рады Украины – это коллегиальный временный орган, который формируется из числа народных депутатов Украины для осуществления парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

В составе же специальной временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, задачей которой является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, кроме народных депутатов, будут специальный прокурор и специальные следователи. Этот коллегиальный орган формируется в случае подписанного большинством народных депутатов представлении об инициировании вопроса об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента.

Принятым законом обозначено, что следственные комиссии, специальная следственная комиссия и специальные комиссии подотчетны Верховной Раде Украины.

Законопроект «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» был зарегистрирован в парламенте с 28 ноября 2014 года. Для вступления принятого закона в силу его должен подписать президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 29 мая 2019 года подал в Верховную Раду свой законопроект об импичменте главы государства, в котором прописана специальная процедура отставки.

Читайте также: