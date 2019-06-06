Гранаты, запалы, винтовка, пистолет: В «ЛНР» нашли оружейный схрон (Фото). Новости

В районе неподконтрольного украинским властям села Приветное (Славяносербский р-н, Луганская обл.) был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 4 июня «правоохранители» в лесополосе в районе с. Приветное обнаружили и изъяли 4 РПО «Шмель», 15 гранат, 15 запалов к гранатам, 106 патронов различным калибром, обрез гладкоствольного ружья, обрез мелкокалиберной винтовки, травматический пистолет.

В «МВД» уверяют, что изъятое направлено на экспертизу, проводится проверка.